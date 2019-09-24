Банкротство крупнейшего туроператора может «ударить» по российским компаниям

Банкротство британской компании Thomas Cook может негативно отразиться на работу ее структур в России — туристических компаний «Библио-Глобус» и «Интурист». Речь идет об угрозе потери едва ли не трети клиентов, считают участники туррынка.
По словам представителя Onlinetours.ru Игоря Блинова, сейчай доля указанных туроператоров в общей структуре продаж агентства составляет около 10-12%. Этот показатель может сократиться на 2-3%. «Сейчас бронировать через них туры клиенты опасаются, занимая выжидательную позицию», — приводит «
Ранее, как напоминает RT, стало известно о ликвидации в связи с банкротством одной из старейших туристических компаний в мире Thomas Cook. Представители обеих российских компаний сообщали, что банкротство никак не отразится на их работе, туроператоры продолжат работу в штатном режиме.