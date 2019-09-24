23 сентября 2019

Банкротство крупнейшего туроператора может «ударить» по российским компаниям

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, багаж, посадка, турист
Участники туррынка не исключают, что банкротство Thomas Cook отразится на российских компанияхФото: Антон Белицкий © URA.RU

Банкротство британской компании Thomas Cook может негативно отразиться на работу ее структур в России — туристических компаний «Библио-Глобус» и «Интурист». Речь идет об угрозе потери едва ли не трети клиентов, считают участники туррынка.

По словам представителя Onlinetours.ru Игоря Блинова, сейчай доля указанных туроператоров в общей структуре продаж агентства составляет около 10-12%. Этот показатель может сократиться на 2-3%. «Сейчас бронировать через них туры клиенты опасаются, занимая выжидательную позицию», — приводит «Коммерсант» слова собеседника. Другой источник издания предполагает, что речь может идти о потере 30% клиентов.

Ранее, как напоминает RT, стало известно о ликвидации в связи с банкротством одной из старейших туристических компаний в мире Thomas Cook. Представители обеих российских компаний сообщали, что банкротство никак не отразится на их работе, туроператоры продолжат работу в штатном режиме.

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