Выяснилось, как банкротство крупнейшего туроператора повлияет на российский туризм

Туроператоры продолжат работу в штатном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На работе российских туристических компаний «Интурист» и «Библио-Глобус» не отразится банкротство их владелицы, британской компании Thomas Cook. Об этом «URA.RU» заявил исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Оснований никаких для волнений нет. На этом этапе нет никаких оснований считать, что есть какая-то угроза для уральских компаний», — рассказал он в разговоре с «URA.RU». По словам Мальцева, он говорил с исполнительным директором компании «Интурист» Сергеем Толчиным, который заявил, что сбоя в работе компании не будет.

Туроператор «Библио-Глобус» сообщил, что компания продолжит работу в штатном режиме, несмотря на ликвидацию Thomas Cook. «Все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта принял на себя российский туроператор ООО «Туроператор БГ», — говорится в официальном сообщении компании.

Ранее стало известно, что одна из старейших туристических компаний в мире Thomas Cook начала процесс ликвидации в связи с банкротством. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании помогут вернуть на родину туристов, напоминает RT.