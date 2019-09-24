СМИ: дочери Заворотнюк предложили 15 млн рублей за эфир у Малахова

Редакторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предложили дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анне 15 миллионов рублей за съемки в передаче. Однако девушка, по информации СМИ, ответила отказом.
«С наследницей звезды „Моя прекрасная няня“ связывался редактор ток-шоу Андрея Малахова. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается», — пишет сайт «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал «Не Малахов». В пресс-службе телеканала «Россия», на котором выходит «Прямой эфир», «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий — по телефону не получилось связаться ни с кем из представителей редакции шоу.
Сообщения о том, что Заворотнюк госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября. Актриса якобы долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Заворотнюк перенесла две операции. Пациентка клиники, в которой лежит артистка, рассказала журналистам, что врачи якобы перестали лечить Заворотнюк, передает «Утро.ру».