23 сентября 2019

СМИ: дочери Заворотнюк предложили 15 млн рублей за эфир у Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Малахов, малахов андрей
Андрей Малахов хотел сделать Анну Заворотнюк героиней своего шоуФото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Редакторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предложили дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анне 15 миллионов рублей за съемки в передаче. Однако девушка, по информации СМИ, ответила отказом.

«С наследницей звезды „Моя прекрасная няня“ связывался редактор ток-шоу Андрея Малахова. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается», — пишет сайт «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал «Не Малахов». В пресс-службе телеканала «Россия», на котором выходит «Прямой эфир», «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий — по телефону не получилось связаться ни с кем из представителей редакции шоу.

Сообщения о том, что Заворотнюк госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября. Актриса якобы долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Заворотнюк перенесла две операции. Пациентка клиники, в которой лежит артистка, рассказала журналистам, что врачи якобы перестали лечить Заворотнюк, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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