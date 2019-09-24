23 сентября 2019

На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
По мнению бывшего депутата рады, президент Украины выбрал не того главу МИДаФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман рассказала, какую ошибку президент Украины Владимир Зеленский допустил в отношениях с РФ. По ее мнению, глава государства выбрал на должность главы МИДа не подходящую персону — Вадима Пристайко.

Герман отметила, что Пристайко нельзя назвать человеком, с которым Россия будет вести диалог. «Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой. <…> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить», — озвучила свое мнение Герман в эфире телеканала «112 Украина». Она также заявила, что в самом Зеленском видели человека, которому под силу выстроить отношения с президентом РФ.

Герман уточнила, что главный недостаток министра иностранных дел Украины заключается в его преклонении НАТО, сообщает News.ru. Ранее Пристайко заявил, что Украина ведет активную работу над вступлением в Североатлантический альянс.

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© Служба новостей «URA.RU»
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