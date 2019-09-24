На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман рассказала, какую ошибку президент Украины Владимир Зеленский допустил в отношениях с РФ. По ее мнению, глава государства выбрал на должность главы МИДа не подходящую персону — Вадима Пристайко.
Герман отметила, что Пристайко нельзя назвать человеком, с которым Россия будет вести диалог. «Зеленского избирали как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой. <…> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить», — озвучила свое мнение Герман в эфире телеканала «112 Украина». Она также заявила, что в самом Зеленском видели человека, которому под силу выстроить отношения с президентом РФ.
Герман уточнила, что главный недостаток министра иностранных дел Украины заключается в его преклонении НАТО, сообщает