23 сентября 2019

Губернатор Куйвашев резко изменил баланс сил в правительстве

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Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Высокий статус Орлова в очередной раз подтвержденФото: Анна Майорова © URA.RU
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Реформа свердловского правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перекроил рабочий график. В этот четверг, 26 сентября, он уйдет в отпуск, который продлится до 9 октября. Распоряжение главы региона на этот счет было подписано во вторник.

«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя губернатора Орлова Алексея Валерьевича», — уточняется в документе. В этой связи можно предположить, что заседание правительства под председательством губернатора в эту пятницу не состоится, а кроме того, глава региона может пропустить воскресный футбольный матч Урал-ЦСКА.

Решение главы региона, уверены аппаратчики, имеет не только технический характер. Баланс сил в свердловском кабинете министров в последнее время заметно изменился — наблюдатели отметили усиление вице-губернатора Павла Крекова, которому поручили курировать формирование программы Универсиады.

Ослабление позиций Орлова при этом усугубилось волной слухов о его возможной отставке. Своим сегодняшним решением глава региона вернул баланс, добавив аппаратный вес своему первому заместителю на ближайшие две недели.

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