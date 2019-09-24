Губернатор Куйвашев резко изменил баланс сил в правительстве

Высокий статус Орлова в очередной раз подтвержден Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перекроил рабочий график. В этот четверг, 26 сентября, он уйдет в отпуск, который продлится до 9 октября. Распоряжение главы региона на этот счет было подписано во вторник.

«Возложить исполнение обязанностей губернатора Свердловской области на первого заместителя губернатора Орлова Алексея Валерьевича», — уточняется в документе. В этой связи можно предположить, что заседание правительства под председательством губернатора в эту пятницу не состоится, а кроме того, глава региона может пропустить воскресный футбольный матч Урал-ЦСКА.

Решение главы региона, уверены аппаратчики, имеет не только технический характер. Баланс сил в свердловском кабинете министров в последнее время заметно изменился — наблюдатели отметили усиление вице-губернатора Павла Крекова, которому поручили курировать формирование программы Универсиады.

Ослабление позиций Орлова при этом усугубилось волной слухов о его возможной отставке. Своим сегодняшним решением глава региона вернул баланс, добавив аппаратный вес своему первому заместителю на ближайшие две недели.