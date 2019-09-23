Губернатор Куйвашев встретится с новым клубом генералов и отчитает Высокинского

Евгений Куйвашев познакомится с новыми генералами уже на этой неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор начнет рабочую неделю (23-29 сентября) с подведения итогов работы главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Встреча с мэром уральской столицы значится в графике главы региона на 23 сентября. Ожидается, что в разговоре чиновники обсудят итоги года работы Высокинского на посту главы и наметят планы на предстоящий период.

Сразу после Высокинского губернатор намерен принять нового генконсула США в Екатеринбурге Эмили Сторроу. Широкой публике нового главу дипмиссии и «свежий» состав сотрудников представят через неделю, 30 сентября, в «Синара Центре». После официальных встреч, глава региона поучаствует в совещании комиссии по обороту «нелегальной продукции», которую курирует региональное министерство промышленности.

Во вторник, 24 сентября, состоится заседание Совета безопасности, на котором губернатор впервые познакомится с обновленным составом «клуба генералов» — руководителем полицейского главка Александром Мешковым, начальником областного УГИБДД Алексеем Кисляковым и, возможно, новым начальником УФСБ по Свердловской области Алексеем Зиновьевым, который, впрочем, пока официально не был представлен. После этого пройдет совещание по строительству биатлонного центра имени депутата Госдумы Антона Шипулина с его же участием.

Среду и четверг Евгений Куйвашев проведет в Москве, где встретится с вице-премьером по соцполитике Татьяной Голиковой. Вернувшись в регион в пятницу, губернатор проведет заседание правительства. В воскресенье, 29 сентября, Евгения Куйвашева ждут на футбольном матче Урал-ЦСКА.