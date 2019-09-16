Самого ценного заместителя Куйвашева отправляют в отставку

Сомнений в том, что Орлов уедет почти не осталось. Возможно, в Ростех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Реформа свердловского правительства

Серьезная отставка ожидается в команде главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Осенью регион намерен покинуть первый вице-губернатор Алексей Орлов, рассказало «URA.RU несколько источников в правительстве региона. Информацию подтвердили собеседники в силовых структурах и представители крупного бизнеса, которые обсуждали тему с чиновником.

Алексея Орлова называют представителем «тюменского клана» — группы политиков, напрямую или косвенно связанных с Западной Сибирью. Самым известным представителем этого сообщества называют мэра Москвы Сергея Собянина. Орлов — выпускник Тюменской высшей школы МВД РФ, 12 лет работал в системе внутренних дел, курировал вопросы экономики как замглавы Тюмени, а в 2012 году перешел на руководящий пост в свердловском правительстве.

Алексею Орлову приписывают способность быстро решать непростые задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Орлов уже обсуждал с губернатором [Евгением Куйвашевым] намерение уйти, и тот согласился с его доводами», — уточнил инсайдер в свердловском правительстве. В окружении главы региона уверены, что новым первым заместителем станет назначенный в конце марта вице-губернатор Олег Чемезов. Функционер за полгода не проявил себя в регионе и пока выполняет второстепенные задачи (например, курирует программу «Умный город»), но его называют человеком, близким к Сергею Собянину.

Источники «URA.RU» сообщили, что Орлов рассматривает несколько вариантов трудоустройства. По данным высокопоставленного инсайдера в силовом ведомстве, чиновник после консультаций в администрации президента вошел в шорт-лист кандидатов на пост губернатора ХМАО-Югры.

ФПГ Орлов известен, как прекрасный коммуникатор, настроенный на «реальную работу» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подобная версия уже звучала в конце 2018 года, когда обсуждалось назначение губернатора Югры Наталье Комаровой на пост главы Гуманитарного добровольческого корпуса. «Тогда Комаровой не согласовали уход, сейчас тема снова актуальна. Алексея Орлова недавно видели в администрации президента», — заверил «URA.RU» инсайдер. Впрочем, его информацию опровергает пресс-служба югорского правительства.

Представители финансово-промышленных групп, активно взаимодействующих с чиновником, версию с федеральным или губернаторским постом воспринимают скептически. «Алексей Валерьевич часто ездит в Москву, потому что совсем скоро уйдет в структуры Ростеха — ему там хорошую должность уже согласовали. И людей своих из правительства он настроил, чтобы готовились туда перебираться, обсуждает переход в близком кругу», — рассказал «URA.RU» знакомый работник одного из промхолдингов.

Орлов стал «сравнительно адекватной» заменой Паслера в свердловском правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промышленники и чиновники, знающие Орлова, сошлись на мысли, что первый замгубернатора станет хорошим кадровым приобретением для любого нового места работы. Он известен как талантливый коммуникатор, выстроивший тесную работу власти с крупнейшими ФПГ региона — последние отзываются о чиновнике, как о «способном оперативно решать весьма непростые вопросы».

На своем нынешнем посту он стал «сравнительно адекватной» заменой ушедшего в 2016 году в отставку премьера Дениса Паслера (8 сентября тот избрался губернатором Оренбургской области). Единственным серьезным аппаратным провалом Орлова в нынешнем статусе считается скандал с рейтингом «Агентства стратегических инициатив» 2019 года, в котором Свердловская область упала на 38-е место, хотя в 2018 году была на 20-м.

Сам Алексей Орлов отказался комментировать перспективу своего ухода, назвав ее «слухами». Дозвониться до пресс-службы госкорпорации «Ростех» на момент публикации материала не удалось.