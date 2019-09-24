Бюджет Зауралья будут экономить на бывших чиновниках

В Зауралье ужесточили требования для получения доплаты к пенсии бывшего госслужащего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроект, ужесточающий правила получения доплаты к пенсии бывшим чиновникам Курганской области, принят депутатами облдумы сразу в двух чтениях. Власти региона считают, что это позволит сэкономить деньги в дотационном зауральском бюджете, передает корреспондент «URA.RU».

«Предлагается установить срок замещения должностей государственной службы Курганской области не менее девяти лет для получения доплаты к пенсии», — пояснила суть поправок замначальника главного управления соцзащиты населения Тамара Иванова. Она добавила, что в действующей редакции закона этот срок составлял пять лет.

Иванова отметила, что на практике чиновник со стажем на должностях госслужбы Курганской области более 16 лет может получить право на доплату к пенсии наравне с чиновником, отработавшим на аналогичных должностях лишь пять лет, а остальной стаж, необходимый для получения доплат, им получен в федеральных органах или в органах местного самоуправления. «Вместе с тем, доплата к пенсии является дополнительной мерой поддержки, предоставляемой за счет средств областного бюджета, который носит дотационный характер», — рассказала чиновница, поясняя необходимость изменений.

«Предполагаемые изменения направлены на повышения престижа государственной гражданской службы Курганской области и экономию бюджетных средств региона», — добавила Иванова. Какую сумму планируют сэкономить власти региона, она не уточнила.