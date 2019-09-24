Опрос о храме Святой Екатерины утвердили как защиту от экстремизма

Целью опроса Высокинский назвал «выработку иммунитета против политического экстремизма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты думы Екатеринбурга большинством голосов приняли решение о проведении 13 октября общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, передает корреспондент «URA.RU».

Как заявил глава аппарата мэрии Илья Захаров, в бюллетень будут включены две потенциальные площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом. Вариант «против всех» не предусмотрен. 51 опросный пункт будет работать с 8 до 20 часов. Опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут учатие не менее 1% от числа зарегистрированных избирателей (не менее 10857 человек).

С 20 часов 13 октября до 00 часов 14 октября ящики с бюллетенями будут свозиться с опросных участков в помещения горизбиркома, где в полночь в присутствии наблюдателей начнется подсчет.

Ряд депутатов выразили сомнение в необходимости проведения опроса. В частности, Владимир Крицкий назвал его проведение «абсурдным» в связи с противоречием данного решения земельному, градостроительному и гражданскому законодательству. Депутат Константин Киселев и Александр Караваев заявили об опасности срыва опроса. В частности, о ситуации, когда число испорченных бюллетеней будет выше числа голосов, поданных за какой-либо из участков. Глава аппарата Захаров затруднился сказать, как именно нужно будет интерпретировать результаты опроса в таком случае.

Ответ на данный вопрос дал мэр Высокинский. По его мнению, в случае массовой порчи бюллетеней основным должен стать вариант со строительством храма на территории Приборостроительного завода. Глава города подчеркнул, что вместе с храмом застройщик намерен возвести русский культурный центр. Комплекс станет культурной и архитектурной доминантой центра Екатеринбурга.

Основной целью опроса Высокинский назвал «выработку иммунитета против политического экстремизма». Он отметил, что тема потенциальных протестов против храма преднамеренно раскачивается определенными силами. Для пояснения мэр привел следующий образ: «Это можно сравнить с вашей страничкой в соцсетях — чем больше к ней внимания, тем больше вам платят денег за рекламу».