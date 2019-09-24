Минздрав России не заключил вовремя контракт с поставщиком вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде закончилась вакцина против гриппа — препарата «Совигрипп». Проблемы с наличием лекарства в ближайшее время начнутся и в других регионах России. Об этом сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

«Не заключен контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. Дефицит во всей России. Скоро об этом будут поступать информация, поскольку эта проблема касается не только Ямала, а связана с федеральным Минздравом», — уточнил собеседник.

Информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе департаменте здравоохранения ЯНАО. «Специалисты ведомства держат данный вопрос на контроле. Ориентировочный срок поставки — октябрь 2019 года. Работа ведется активно. Только в Салехарде на сегодня привито свыше 4600 взрослых и почти столько же детей. Как только будет решен вопрос с дополнительными поставками, непременно вакцинируем всех, кого необходимо/кто запланирован в текущем сезоне», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что дефицит препарата ожидается в Лабытнанги и Яр-Сале.

Получить оперативный комментарий в Министерстве здравоохранения России не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».