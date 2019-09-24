Правительство Зауралья потратит миллионы, чтобы экономить на бумаге

Введение электронного документооборота в зауральском правительстве позволит сократить потребление бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая система электронного документооборота (СЭД) должна появиться в правительстве Курганской области уже к декабрю. На ее внедрение власти готовы потратить до шести миллионов рублей, следует из информации об электронном аукционе на портале госзакупок.

«Предполагается к внедрению „Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM“ (или эквивалент), отвечающая требованиям технического задания», — говорится в аукционной документации.

Внедрить СЭД необходимо до 2 декабря. Эта система должна автоматизировать работу чиновников с исходящими, входящими, внутренними документами, нормативно-правовыми актами и обращениями граждан, предотвращать несанкционированные вмешательства в документы. Кроме того, требуется возможность работы с мобильных устройств при помощи двух видов приложений: для руководителей (губернатора, его заместителей и руководителей департаментов) и для рядовых чиновников.

Врио директора регионального департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова подтвердила «URA.RU», что применение СЭД позволит снизить бумажный документооборот и автоматизирует взаимодействие органов власти. Ранее в правительстве применялась система Naumen, однако она уже устарела и больше не поддерживается производителем.

Переход чиновников к работе с электронными документами, в том числе и для экономии бумаги, ранее неоднократно поднимался в правительстве Зауралья. Власти заявляли, что даже ради небольших технических правок в одном документе требуется почти целая пачка бумаги формата А4.