В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной

В Крыму согласны с предложением Украины установить морскую границу Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Установление морской границы между Украиной и Россией должно проходить с учетом того, что Крымский полуостров является частью России. Об этом заявил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, уточнив, что российско-украинская морская граница действительно необходима.

«Установление границ <…> — надо уже в этом поставить точку. Только делать это нужно с учетом тех территориальных и политических реалий, которые сложились в настоящее время. Это предотвратит провокации, которые украинская сторона предпринимает», — цитирует Иоффе радиостанция «Говорит Москва».

Он также предположил, что Киев планирует установить морскую границу с учетом того, что Крым входит в состав Украины. «А реалии таковы, что Крым сегодня российский. <…> Если [переговоры] завершатся успехом, то неприятностей не будет. Это [установление границы] поспособствует нормальному судоходству и жизнедеятельности», — заключил Иоффе.

Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT. В ведомстве напомнили, что соглашение о сухопутной границе было подписано Москвой и Киевом в 2003 году, в то время как разграничения по морю не установлены до сих пор.