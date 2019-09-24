Уральцы встали на защиту депутата-кардиолога, чья пациентка умерла после приема

Считать ли врача виновным в ситуации — вопрос спорный с сайта duma-asbest.ru

Жители свердловского города Асбеста требуют, чтобы местный депутат Наталья Крылова извинилась перед врачом Михаилом Железновым. Ранее Крылова распространила информацию, что после приема у Железнова скончалась пациентка.

Горожане, возмущенные словами Крыловой, провели опрос в паблике «Типичный Асбест». «95 процентов людей, принявших участие в нашем опросе, считают подлым и недопустимым пиар на горе людей», — говорится в посте.

«Я была на этом вызове и вместе с доктором Железновым, проводила реанимацию, — рассказала Галина Лекомцева, врач скорой помощи. — Мало того, я была на вызове у этой больной в тот же день, ей предлагалась госпитализация, она категорически отказалась… Предлагаю извиниться перед врачами, выполнявшими свой долг».

«Этот паблик принадлежит „Единой России“, комбинату „УралАсбест“ и администрации города, — заявила в свою очередь „URA.RU“ Наталья Крылова. — Я и люди, которые за меня заступаются, в этом паблике заблокированы. Но я не жалуюсь: я тоже оппонентов блокирую. К тому же я не обвиняла врача в смерти женщины — я лишь озвучила факт, что женщина умерла после приема у депутата-кардиолога и что ему выгодна платная медицина: он на этом зарабатывает».

Получить комментарий врача-депутата к моменту публикации не удалось.

74-летней женщине стало плохо, когда она вышла с приема у врача-кардиолога Михаила Железнова, являющегося депутатом местной думы. Новость о случившемся распространила депутат-оппозиционер этой же гордумы Наталья Крылова. Получить комментарии депутатов-оппонентов к моменту публикации не удалось.

Скрин: с паблика «Типичный Асбест» в «Одноклассниках»