На Урале пенсионерка скончалась после платного приема у депутата-кардиолога

Медик не считает себя виновным в ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Асбест Свердловской области 74-летняя женщина скончалась, выйдя с платного приема от врача-кардиолога Михаила Железнова. Об этом СМИ сообщила Наталья Крылова — депутат Асбестовской городской думы, в которую входит и врач Железнов.

Сам медик подтвердил «URA.RU» факт ЧП, отметив, что всеми силами пытался помочь пенсионерке. «Она вышла из здания и упала, — рассказал Железнов. — Я через две минуты приступил к реанимации. Ассистенты принесли мне кардиограф, я снял ЭКГ и начал непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Потом передал пациентку скорой».

Врач-депутат Михаил Железнов Фото: с сайта duma-asbest.ru

По словам врача, женщина, скорее всего скончалась от тромба. Себя он не считает виновным в ситуации. «Пациентка пришла ко мне в первый раз, — говорит медик. — В 74 года у нее был целый „багаж“ заболеваний. Утром ей было плохо, она вызвала скорую, ей предложили госпитализацию — отказалась. Пошла ко мне на прием. То, что она умерла после него, — просто стечение обстоятельств».

По мнению депутата, случай с погибшей пациенткой сейчас используют его оппоненты. «Местная депутатша раздула из этого хайп, так как мы с ней в думе в разных политических блоках, — говорит Железнов. — Но в чем моя вина? У нас, что, запрещена платная медицина? Женщина потому и пошла на платный прием, что не смогла попасть на бесплатный! У нас в области каждый день умирает куча людей — в больницах, в поликлиниках, в платных, бесплатных — где угодно».