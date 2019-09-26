Подозреваемая в убийстве малыша под Тюменью сделала заявление для силовиков

Сотрудники управления СК РФ по Тюменской области продолжают выяснять причины преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктория Айметдинова, которую подозревают в похищении и убийстве пятимесячного ребенка в Заводоуковске (Тюменская область), во время допроса не отрицала своей вины. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом мотивы девушки пока неизвестны.

«27 сентября Заводоуковский суд выберет меру пресечения для Айметдиновой, кроме того, ей будет предъявлено официальное обвинение», — рассказал инсайдер. В управлении СК РФ по Тюменской области агентству сообщили лишь, что следственные действия в настоящий момент продолжаются.

Как ранее писало «URA.RU», 24 сентября ребенок в возрасте пяти месяцев пропал из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша оставили их всего на полтора часа, уехав на похороны. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении малолетнего ребенка.