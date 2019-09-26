Губернатор Комарова уволила чиновника прямо во время заседания правительства

Отставка произошла на заседании правительства Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания правительства отправила в отставку директора департамента социального развития Светлану Давиденко. Об этом «URA.RU» сообщил источник из правительства.

«Губернатор поблагодарила Давиденко за проделанную работу на своем посту и затем приняла ее в отставку», — сообщил инсайдер. Собеседник добавил, что изначально чиновница сама попросила губернатора об увольнении по собственному желанию. Давиденко проработала в должности с 2017 года. В кресло директора департамента социального развития она попала, пройдя профессиональный конкурс. Решение о назначении на должность зависело от независимых экспертов, профессионального сообщества и представителей общественности. Победитель определялся после нескольких этапов отбора.

Информацию об уходе Светланы Давиденко подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры. Причина — в связи с переездом в другой регион. «30 сентября — последний рабочий день Светланы Давиденко в должности директора департамента социального развития Югры», — сообщили в депсвязей.

С 1 октября обязанности руководителя будет исполнять Тереза Пономарева, первый заместитель директора. В этот же день стартует общественный отбор кандидатов на должность директора департамента. Напомним, что руководители департаментов социального блока назначаются по итогам открытого отбора, который включает в себя несколько этапов: ряд оценочных мероприятий, конференцию с участием представителей профессионального сообщества, дебаты в прямом эфире, собеседование экспертной комиссии. Итоговое решение принимается губернатором Югры.