Пилотный проект завершат к концу 2019 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городах Уральского федерального округа идет установка оборудования для реализации закона о «суверенном Рунете». Курировать это работу будет компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которую возглавил бывший заместитель министра связи и экс-глава Nokia в России Рашид Исмаилов.

В рамках пилотного проекта планируется полностью покрыть системами фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) весь УрФО. Такое оборудование уже стоит в Екатеринбурге. «Сейчас его устанавливают в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах», — пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

В работе задействованы все крупнейшие в регионе операторы связи — «Мегафон», «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Екатеринбург — 2000» (Мотив) и «ЭР-Телеком Холдинг». Пилот по переводу УрФО на DPI должен быть завершен к концу года. После этого будут оценивать, насколько «токсичным» он был для пользователей — не влиял ли на сервисы, было ли заблокировано все из реестра запрещенных сайтов и не заблокировали ли что-нибудь лишнее.

Ранее, напомним, Роскомнадзор составил проект приказа, который определяет правила использования систем «надежного Рунета» в случае угрозы. Так, при обнаружении опасности в стране будет введен режим децентрализованного управления — внешние каналы связи будут сохранены только для посольств, консульств, российских представителей за рубежом, а также для Калининградской области.