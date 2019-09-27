СМИ узнали о риске сокращения отделений «Почты России»

Минкомсвязь разработала проект приказа о нормативах размещения отделений «Почты России». Принятие документа может привести к сокращению числу отделений по стране, полагают опрошенные журналистами эксперты.
Разработанный министерством приказ впервые за 38 лет обновит нормативы по размещению отделений. В России почти 42 тысячи почтовых точек. Новая редакция предлагает изменить расчетное число жителей на каждую из них в сторону уменьшения. Если сейчас на каждое отделение в городах-миллионниках приходится 20-25 тысяч жителей, но новый документ предлагает снизить нагрузку до 15 тысяч человек. В городах с населением 100-250 тысяч отделение будет обслуживать 6-10 тысяч жителей вместо нынешних 9-13 тысяч. Причем одно отделение по правилам приравнивается к одному окну. Таким образом, два окна удваивают норму.
Недавно подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым закон об акционировании «Почты России», как пишет «
«В случае согласования новые нормативы потенциально открывают возможность для оптимизации числа отделений, полагают эксперты», — пишет издание. По словам бывшего гендиректора «Почты Узбекистана», экс-главы департамента почтовой связи Минкомсвязи РФ Евгения Биргера, разработанный ведомством документ даст «правовое прикрытие» сокращению сети «Почты России». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов добавил, что из 42 тысяч отделений порядка 70% нерентабельны, а в рентабельных возникают очереди из-за нехватки окон и большой проходимости.