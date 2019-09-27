Кремль объяснил, когда возобновят полеты из России в Грузию

Авиасообщение с Грузией не будет возобновлено до тех пор, пока для этого не будут «созданы условия». О такой закономерности 27 сентября журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Авиасообщение приостанавливалось, а не отменялось навсегда. В свое время, мы надеемся, будут созданы условия необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — уточнил Песков.
О возобновлении авиасообщения с Грузией, прервавшимся 8 июля, заговорили в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью «Коммерсанту» чиновник сказал, что «он бы эти полеты [Россия-Грузия], наверное, вернул», поскольку это «будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».