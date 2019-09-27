В Прикамье завели уголовное дело после браконьерства с участием бывших гаишника и егеря

Дело возбуждено по статье о незаконной охоте Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская полиция возбудила уголовное дело из-за незаконной охоты с участием бывшего гаишника, бывшего егеря и бизнесмена. В пресс-службе регионального главка корреспонденту «URA.RU» сообщили, что дело возбуждено по ч 1 ст 258 УК («Незаконная охота»).

«Расследованием уголовного дела занимается отдел дознания полиции города Нытва», — уточнил представитель пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее стало известно, что полиция задержала на границе Нытвенского и Ильинского районов бывшего сотрудника госавтоинспекции, бывшего егеря и бизнесмена. Факт браконьерства был установлен в ночь на 19 сентября. У задержанных при обыске нашли незаконно добытого лося, а также изъяли брошенные охотничьи карабины.