В Пермском крае бывший гаишник, егерь и бизнесмен пойманы на браконьерстве

Полиция проводит проверку по факту браконьерства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае пойманы бывший сотрудник госавтоинспекции, бывший егерь и бизнесмен, занимавшиеся браконьерством. Факт браконьерства был установлен в ночь на 19 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Источник «URA.RU» на условиях анонимности сообщил, что речь, якобы, идет о бизнесмене Юрии Лямине, бывшем егере частного охотхозяйства Сергее Сметанине и бывшем сотруднике госавтоинспекции. Его имя источник назвать затруднился.

«Их задержали с добычей — лось, самец, примерно пять лет. Оружие — электрический манок на лося, два карабина „Сайга -308“ они бросили. Потом его нашли под елками. У Сметанина три патрона отсутствовали. Как раз три выстрела слышал человек, который сообщил [о факте браконьерства]. Так что, вероятнее всего, стрелял именно Сметанин», — пояснил источник, уточнив, что незаконная охота велась на территории Нытвенского района, а задержали браконьеров в Ильинском районе. Сейчас по факту браконьерства полиция проводит проверку.

В пресс-службе краевого ГУ МВД заявили, что проверят факт незаконной охоты бывшим сотрудником госавтоинспекции. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Юрий Лямин заявил, что в браконьерстве не участвовал. «Я не охотился. Человека по фамилии Сметанин не знаю», — сказал Лямин, отказавшись дальнейших от комментариев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по факту расстрела четырех лаек в охотхозяйстве «Глухарь». Владелец убитых собак обвинил в произошедшем бывшего замминистра промышленности Пермского края Виктора Усенко.