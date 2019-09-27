Звезда «Вечернего Урганта» покинул шоу «Уральские пельмени» из-за шуток про тещу

Маркони не захотел писать «шутки про тещу» для «Уральских пельменей» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Владимир Маркони, известный как автор шоу «Реутов ТВ» и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте», рассказал о своем опыте работы в «Уральских пельменях». Телеведущий писал шутки для шоу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю на YouTube-канале «Вдудь».

«Это самая яркая страница в моей биографии. Несколько месяцев я сидел в офисе, все время писал с утра до вечера. Но когда появилось: „Нам нужны шутки про тещу“. Я ответил: „Все ясно, чао“», — рассказал Маркони Дудю.

Телеведущий также отметил, что в момент ухода из «Уральских пельменей» у него уже было предложение от «Вечернего Урганта». «Я безболезненно и с большим плюсом перешел на „Первый канал“», — подытожил Маркони.

В 2015 году внутри коллектива «Уральских Пельменей» появились разногласия. Как писало «URA.RU», тогда шоу покинул директор Сергей Нетиевский, после чего начались суды между ним и его экс-коллегами. Позже появились слухи, что «Пельмени» распадаются, а в 2018 году ключевые артисты проекта Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отделились от команды, задумав сольное шоу.