Пранкеры инсценировали нападение маньяка с бензопилой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени молодые люди разыграли местных жителей. Мужчина в образе маньяка бегал за прохожими на Текутьевском бульваре. Об этом сообщает паблик «Реальная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около Тюменского кладбища мужчина с бензопилой гонялся за прохожими людьми», — говорится в сообщении паблика. На видео мужчина в маске и с бензопилой с криками выбегает к прохожим. Большинство «жертв» пранкеров убегают, кто-то пытается дать отпор, а один молодой человек даже распыляет в сторону обидчика перцовый баллончик.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что по данному фату проводится проверка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле полиция задержала блогера во время записи пранка. Молодой человек хотел провести социальный эксперимент и инсценировал собственное похищение. Однако ему помешали сотрудники правоохранительных органов, которые поймали блогера с его командой и изъяли телефон.