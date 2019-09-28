Телеканалы перекроили эфир из-за смерти Марка Захарова

Телеканалы посвятят вечерние передачи Марку Захарову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 28 сентября федеральные телеканалы изменили сетку вещания, узнав о смерти режиссера Марка Захарова. Так в вечернем эфире на «Первом канале», «России 1» и НТВ покажут передачи в память о скончавшемся народном артисте СССР.

Пресс-службы телеканалов рассказали, какие именно изменения произойдут в программе. В эфире ВГТРК покажут кинокартину «Тот самый Мюнхгаузен» (01:40 мск), которую снял Захаров. На канале также выйдет «Белая студия» (01:00) и выпуск шоу «Привет, Андрей!» (18:00), посвященные режиссеру. На «Первом канале» героем передачи «Сегодня вечером» (19:30) вместо запланированной ранее фигуристки Ирины Родниной станет Захаров. На НТВ в ночном эфире будет показан документальный фильм, посвященный памяти режиссера

Ранее стало известно, что режиссер скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. Захаров был болен воспалением легких и ушел из жизни на 86-м году, передает Nation news. Народный артист СССР являлся художественным руководителем театра Ленком с 1973 года, а также снял несколько фильмов, в том числе картину «Тот самый Мюнхгаузен», сообщает RT.