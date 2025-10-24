Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Японским морем
24 октября 2025 в 15:08
Фото: © URA.RU
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили запланированный полет над нейтральными водами Японского моря. В отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями других государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
