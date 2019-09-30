Эксперт назвал причину последних «пенсионных» инициатив властей РФ

Власти начали выдвигать предложения, связанные с пенсиями, из-за явного провала важной реформы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последние «пенсионные» предложения российских властей могут быть связаны с тем, что реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, попросту провалилась. Об этом заявил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, в последнее время чиновники стали гораздо чаще высказываться по пенсионной системе и предлагать свои инициативы: создается впечатление, что они всеми силами пытаются прикрыть очевидный провал реформы, которая в общем виде длится уже несколько лет. Дадашев полагает, что снижение пенсионного возраста для участников НПФ, запреты работы по совместительству и т. д. — все это не только имеет минимальную практическую пользу, но и может лишь осложнить жизнь гражданам.

«Остается только радоваться, что подобные предложения имеют минимальные шансы на воплощение. Все желающие копить на пенсию уже делают это, так как никаких законодательных запретов на эту тему не существует, а финансовые компании предлагают огромные ассортимент соответствующих услуг», — рассказал он изданию «Ридус».

Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)». Согласно задумке правительства, он должен заменить вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Однако от этой идеи власти отказались.

Кроме того, предполагается, что любой россиянин сможет вернуть свои пенсионные накопления, заплатив подоходный налог с возвращаемой суммы. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, любой участник участник новой системы ГПП сможет выйти из системы, заплатив подоходный налог с направленной на пенсионное накопление суммы, на которую ранее распространялся налоговый вычет. Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «URA.RU» открыто назвал эту идею властей «странной».