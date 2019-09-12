С россиян захотели брать налог за возврат пенсионных накоплений

Любой россиянин сможет вернуть свои пенсионные накопления, заплатив подоходный налог с возвращаемой суммы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По словам замминистра, участник новой накопительной пенсионной системы с предварительным названием «гарантированный пенсионный продукт» (ГПП) сможет выйти из системы, заплатив подоходный налог с направленной на пенсионное накопление суммы, на которую ранее распространялся налоговый вычет.
«Если человек забирает и хочет использовать эти деньги не на пенсию, значит налог, который не был уплачен, должен быть уплачен», — передает
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с корреспондентом «URA.RU» назвал эту инициативу странной. По мнению Нечаева, такая система является непонятной, так как налог уже был уплачен с зарплаты. «Если речь идет о человеке в пенсионном возрасте, то это мне представляется крайне странным, потому что с зарплаты человек налог уже уплатил. Если это добровольное пенсионное страхование, то человек перечисляет деньги, с которых уже уплачен подоходный налог. И он может в любое время эти деньги забрать. В таком случае этот налог избыточен», — заключил Нечаев.
Ранее «URA.RU» сообщало, что участник новой пенсионной программы сможет забрать часть пенсионных накоплений досрочно, если оказался в тяжелой жизненной ситуации.
Новая накопительная пенсионная система, разработанная Минфином РФ, носит исключительно добровольный характер накоплений, ее основным приоритетом является сохранение существующих накоплений граждан.