Глава Минфина Силуанов высказался о реформе накопительных пенсий

Новая система накопительных пенсий в России предполагает исключительно добровольное участие россиян. И в этом его главное отличие от системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана», — цитирует РБК высокопоставленного федерального чиновника.
Именно добровольность — главный плюс новой системы, отметил Силуанов. «То, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе», — подчеркнул он.
Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Данный проект подразумевает исключительно добровольный характер накоплений, его основным приоритетом является сохранение существующих накоплений граждан. Также сообщается, что в случае подключения к системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП) граждане и работодатели получат налоговые льготы.
По замыслу федеральных властей, он должен заменить презентованный ранее и вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК), ввести который планировалось в ближайшее время. Однако от этой идеи в итоге пришлось отказаться (ключевую роль в принятии данного решения, как отмечается, сыграла позиция главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной).