Военный эксперт объяснил нахождение российских «разведчиков» в Норвегии

Слух о нахождении российских военных на территории Норвегии запустили провокаторы, уверен эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне в военной форме, которых заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, скорее всего, были сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Есть международный договор между Россией и нашим соседом о двойном использовании природных богатств Шпицбергена. Там работает наша компания, наши шахтеры и другие специалисты. Естественно, эти люди обязаны находиться в безопасности, и я не исключаю, что там есть частное охранное предприятие, которое за этим следит», — объяснил он. Военный эксперт считает, что слух о нахождении российских силовиков на территории Норвегии пустили политические провокаторы, которые «пытаются столкнуть нас лбами».

Ранее СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии обнаружены бойцы российского спецназа. Утверждается, что силовики якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры.

В 1920 году был заключен договор о Шпицбергене, согласно которому суверенитет за архипелагом был закреплен за Норвегией. Однако все государства-участники договора, среди которых есть и РФ, имеют право на коммерческую и исследовательскую деятельность на этой территории.

Также через Шпицберген проходит Северный морской путь (Севморпуть), который представляет собой кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Однако Осло не хочет предоставлять Москве порты Шпицбергена для использования в рамках Севморпути, передает «Национальная служба новостей».