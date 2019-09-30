Александр Ковальчик заинтересован в сохранении контроля над предприятием Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик лоббирует группу лояльных ему кандидатов на пост директора МУП «Водоканал», чтобы сохранить контроль над крупнейшим муниципальным предприятием города.

Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, он вел переговоры о назначении на данный пост экс-главы Кургана Павла Кожевникова. По словам собеседника агентства, руководство мэрии подготовило необходимые документы, представителей «Водоканала» известили о предстоящем кадровом решении. Однако силовые структуры отказались согласовывать данную кандидатуру.

По неофициальным данным, после возбуждения уголовного дела против Александра Ковальчика вице-мэр предложил на вакантный пост другого специалиста — начальника Южной аэрационной станции «Водоканала» Евгения Лузгина. Собеседник «URA.RU» называет его максимально лояльным первому вице-мэру менеджером: «Лузгин — обычный технарь без особых амбиций. В случае назначения, он будет выполнять все указания Ковальчика, позволив последнему сохранить полный контроль над предприятием».

«Вероятность назначения Лузгина стремится к нулю по трем причинам. Во-первых, у него нет опыта взаимодействия с первыми лицами мэрии. Его просто „съедят“ чиновники. Во-вторых, к Лузгину есть вопросы о причинах срыва сроков реконструкции Южной аэрационной станции. В-третьих, после возбуждения уголовного дела против Ковальчика мнению вице-мэра по кадровым вопросам не будет иметь решающего веса», — заявил представитель городской власти. Он уверен, что в ближайшие дни появятся фамилии многих других кандидатов. Окончательное решение о назначении нового директора будет принято в октябре.

Евгений Лузгин пояснил «URA.RU», что документов о его назначении «пока нет». На вопрос, поднимался ли вопрос о его назначении на пост директора «Водоканала» устно, Лузгин ответил: «Вокруг много слухов ходит». Получить комментарий в администрации Екатеринбурга не удалось.