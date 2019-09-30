Росгвардеец раскрыл причины задержания актера Устинова

Павел Устинов был задержан в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве Фото: скриншот видео YouTube, канал BBC News — Русская служба

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Росгвардия задержала актера Павла Устинова на несогласованной акции в Москве из-за того, что он мог быть одним из координаторов шествия. Об этом заявил омоновец Александр Лягин, который получил вывих плеча при задержании.

«Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать. Он стоял перед входом (в метро — прим. ред.). Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном», — заявил Лягин в Мосгорсуде.

С таким заявлением Лягин выступил после того, как в суде продемонстрировали видео задержания актера, приобщенное к материалам дела. На видеозаписи видно, что молодой человек стоял с мобильным телефоном в руках, когда его задержали сотрудники Росгвардии. Он добавил, что не стал бы наказывать Устинова реальным сроком заключения.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция, на которой был задержан актер Павел Устинов. Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия против бойца ОМОНа Александра Лягина, которому вывихнули плечо. В защиту Устинова развернулась кампания, и актера отпустили под подписку о невыезде, напоминает «Национальная служба новостей». Сейчас Мосгорсуд оценивает «законность и обоснованность» приговора.