Почему аполитичные знаменитости встали на защиту актера Устинова

Суровый приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову, консолидировал аполитичных людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские знаменитости, ранее аполитичные, массово вступаются за актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы за сопротивление сотруднику Росгвардии на протестной акции в Москве. Первым в поддержку Устинова выступил Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств — именно там учился Устинов. Свою позицию обозначили Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Ирина Горбачева. Музыкант Сергей Шнуров написал стихи в поддержку Устинова, а режиссер Александр Молочников записал видеообращение, в котором призвал актеров столичных театров, выходя на поклон к публике, напоминать о деле Павла Устинова. Поддержали актера журналисты Маргарита Симоньян и Тина Канделаки.

По версии следствия, Устинов был участником митинга в Москве 3 августа, а при задержании оказал серьезное сопротивление, в результате чего вывихнул сотруднику Росгвардии плечо. Сам актер не признал вину, настаивая, что приехал в центр города для встречи с приятелем и ждал его у метро. На опубликованной видеозаписи с митинга нет свидетельств того, что сотрудник Росгвардии получил травму, однако на ней видно, как силовики задерживают и избивают Устинова.

Актеры признаются: на месте Устинова может оказаться каждый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Павел Деревянко, сыгравший главного героя в сериале «Домашний арест», в разговоре с «URA.RU» пояснил, что «решил поддержать Павла Устинова, потому что происходящее с ним и остальными фигурантами дела [о протестах в Моcкве] — полный бред беспредел, гнусность». «На месте Павла может оказаться любой из нас», — заявил Деревянко. Он полагает, что при помощи столь сурового приговора власть посылает сигнал: «Смотрите: так будет с каждым, кто решит идти против системы».

Актриса Ирина Старшенбаум призналась «URA.RU», что публично поддержала Устинова из-за несправедливости: «Это массовое запугивание людей, чтобы люди перестали высказываться, такая парализация общественного мнения. Давайте вспомним случай с [журналистом] Иваном Голуновым, когда человеку просто взяли и „отменили“ 20 лет, не объяснив это ничем. Тоже самое, на мой взгляд, происходит и сейчас». Она подчеркнула, что «это не шаг в политику, а шаг в поддержку адекватной позиции».

Особые надежды защитники Устинова возлагают на Тину Канделаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Юлия Ауг полагает, что власть должна отреагировать: «За него [Устинова] уже вписались Тина Канделаки и Маргарита Симоньян, поэтому мы действительно сможем поднять довольно серьезную волну, к которой прислушаются».

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что «Павел Устинов не мог вывихнуть руку сотрудникам Росгвардии — этим сильным, смелым и мускулистым ребятам, которые охраняют наш покой». А главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что вынуждена повторить дословно то, что писала по поводу Ивана Голунова. «Несправедливость — вот что разрушает государства. И если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить. С кейсом Голунова, напоминаю, в итоге разобрались по справедливости», — написала Симоньян.

По мнению политолога Ильи Гращенкова суд над Устиновым поднимает те же проблемы что и «дело Голунова» — избыточная жестокость к гражданским лицам. «Проблема в том, что Устинов — не телезвезда масштаба Киркорова, а значит, по понятиям тех, кто принимал решение о его наказании — просто очередной уличный хулиган, которого нужно показательно наказать в пример другим. Поэтому в очередной раз и наступили на мину „Я-Мы“, породив нового героя и жертву режима на пустом месте», — пояснил «URA.RU» Гращенков.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «URA.RU», что люди объединились по единственному мотиву — на месте Устинова мог оказаться каждый: «Фридрих Энгельс писал, что есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных. Иногда, чтобы консолидировать нацию достаточно и одного».