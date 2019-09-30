Столб дыма попал на видео Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На трансформаторной подстанции в Челябинске произошло короткое замыкание с последующим хлопком. Кадрами с места происшествия в социальных сетях поделились очевидцы. На видео виден густой столб черного дыма.

Хлопок произошел в районе ГСК на трансформаторной подстанции, которая питала котельную. После чего началось возгорание оборудования. Причину ЧП уже озвучили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Произошло короткое замыкание на подстанции с последующим хлопком. Пораженная площадь составила пять квадратных метров. Обошлось без пострадавших», — сообщили «URA.RU» в ведомстве. Здесь также уточнили, что сейчас работе котельной ничего не угрожает. Отключение электроэнергии не произошло.