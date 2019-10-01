Иностранец задержан за взятку сотруднику курганской ФСБ

Гражданин Азербайджана пытался провезти в Россию запрещенные грузы Фото Погрануправления ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Гражданин Азербайджана задержан на курганской границе за то, что пытался дать взятку в 20 тысяч рублей сотруднику ФСБ. Мужчина собирался незаконно провезти на территорию России 3600 бутылок алкоголя. Об этом сообщают в погрануправлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Подсудимый перевозил из Казахстана в Россию через автомобильный пункт пропуска „Петухово“ алкогольную продукцию производства Республики Казахстан, не маркированную в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Также иностранец хотел провезти через границу санкционные яблоки из Польши.

Зная, что объем ввозимого алкоголя значительно превышает разрешенный (10 литров), гражданин Азербайджана передал часть взятки в размере 20 тысяч рублей сотруднику ФСБ. Взамен мужчина ожидал фиктивного проведения пограничного контроля. После контролируемой передачи денег, злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками Пограничного управления.

Вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Деньги, как и сумма взятки, будут обращены в доход государства.