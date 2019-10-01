Мэрия Губкинского, которую возглавляет Андрей Гаранин (на фото с синей папкой), стала самой неэффективной муниципальной администрацией на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэрия Губкинского, которую с осени 2018 года возглавляет Андрей Гаранин, стала самой неэффективной муниципальной администрацией на Ямале в прошлом году. Комплексный анализ продуктивности органов местного самоуправления был опубликован на сайте правительства Ямала.

В докладе сравнивалась результативность 13 муниципалитетов по девяти различным показателям. Помимо оценки ситуации в сферах культуры, образования, спорта и экономического развития, в отчете анализируется уровень удовлетворенности населения деятельностью администраций. «Лучшие оценки местной власти дают жители Ямальского (78%), Приуральского и Красноселькупского (74%) районов, а также Лабытнанги (80%) и Салехарда (73%). Самые низкие показатели удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в ЯНАО в Ноябрьске (53%), Губкинском (60%), в Пуровском (65%) и Шурышкарском (69%) районах», — говорится в докладе.

В итоге комплексная оценка показала, что Ямальский район (глава Андрей Кугаевский) стал самым эффективным муниципалитетом Ямала в 2018 году. Ниже расположились Салехард (врио главы Иван Кононенко), Лабытнанги (врио главы Марина Трескова), Новый Уренгой (глава Иван Костогриз) и Красноселькупский район (глава Юрий Фишер). В конце рейтинга, помимо Губкинского, оказались Тазовский (глава Василий Паршаков), Шурышкарский (глава Андрей Головин) районы и Муравленко (глава Александр Подорога).

Андрей Гаранин стал главой Губкинского 28 сентября 2018 года. До этого он занимал должность заместителя гендиректора «РН-Пурнефтегаз».

Фото: сайт правительства ЯНАО, доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в ЯНАО по итогам 2018 года»