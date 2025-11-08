В Новом Уренгое пропал 17-летний подросток

В Новом Уренгое поселка Коротчаево (ЯНАО) пропала Мария Леоненко Андреевна. Девушка 17-ти лет исчезла 7 ноября 2025 года. Об этом пишут в telegram-канале ДПСО «Ямал».

«Пропала Леоненко Мария Андреевна, 17 лет, Коротчаево — Новый Уренгой, ЯНАО. С 7 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно», — сообщают в посте.

Известно, что Марию видели в последний раз в черных пуховике и уггах. Из примет — девушка ростом 163 сантиметра, плотного телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. О ее местонахождении просьба сообщать по номерам 112 и 8-800-200-71-78.