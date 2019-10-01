В правительство направили первый документ по «четырехдневке»

Минтруд предлагает продолжить изучение перехода на «четырехдневку» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Переход на четырехдневную рабочую неделю

В правительство РФ направили первый доклад о возможном введении четырехдневной рабочей недели в стране. Документ с предложениями подготовило Министерство труда.

«Минтруд направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства. В Минтруде предложили рассмотреть тему на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В обсуждении, как предполагается, примут участие федеральные органы власти, общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей.

Дискуссию о четырехдневной рабочей неделе в России запустил премьер-министр Дмитрий Медведев. Позднее Минтруд поддержал идею и заявил о проведении эксперимента с «четырехдневкой» на российских предприятиях. Тестирование может быть запущено на нескольких из 266 предприятий, напоминает «Национальная служба новостей». В Минтруде также подчеркнули, что переход на «четырехдневку» не должен повлиять на размер зарплаты россиян, уточняет агентство Nation News.