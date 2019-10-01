Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо

Светлана Прокопьева публично высказалась о ходе своего дела и свободе в России Фото: страница Светланы Прокопьевой, Facebook

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо. В своем обращении женщина рассказывает о ходе дела и рассуждает о свободе в России.

Поводом для возбуждения дела против Прокопьевой стали ее слова о террористическом акте в здании архангельского УФСБ, произошедшем 31 октября 2018 года. Журналистка заявляла, что «государство само воспитало поколение, которое с ним борется». В феврале в квартире Прокопьевой прошел обыск, было открыто уголовное дело. Затем женщину внесли в список экстремистов и террористов.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан», — заявила Прокопьева в открытом письме.

Журналистка подчеркнула, что не оправдывала терроризм, а лишь «анализировала причины теракта»: «Нельзя заранее знать, какие именно слова, в каком порядке расставленные, заденут очередного облеченного властью силовика. Они назвали преступлением высказанное мнение. Они конструируют преступника из человека, который просто сделал свою работу».

«Мое уголовное дело — это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», — заключила Прокопьева.