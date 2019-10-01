Скончался полковник центрального аппарата СК, раненный у входа на работу

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ, который получил ранение при исполнении служебных обязанностей, скончался в больнице. На следователя напали с ножом у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве.
«Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», — цитирует своего собеседника ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что врачи оценивали состояние следователя как тяжелое.
По данным телеграм-канала «112», пострадавший 42-летний полковник Владислав Капустин работал в отделе по организации приема граждан. Он получил ножевое ранение в спину в область сердца. Напавшего на него 39-летнего Сергея Григорьева задержали. Известно, что он приехал в Москву из Санкт-Петербурга и ранее неоднократно жаловался на бездействие сотрудников СК. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС.