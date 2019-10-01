Пермякам выставили счета за мусор, который невозможно вывезти

Жителям поселков Парма и Шестаки, куда добираются только по железной дороге, тоже предложили оплатить вывоз мусора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителей поселков Парма и Шестаки (Губахинский городской округ, Пермский край) региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» попросил оплатить вывоз мусора, который никто никогда не вывозил. Люди рассказали «URA.RU», что с их населенными пунктами отсутствует нормальное автомобильное сообщение и к ним добираются только по железной дороге.

«Пришли счета за вывоз мусора, а мусор никто не вывозит. Они издеваются над нами. Или они мусоровоз по железной дороге собираются гнать?» — заявил «URA.RU» один из получателей счетов. В пресс-службе ПКГУП «Теплоэнерго» данную информацию агентству подтвердили и сообщили, что уже исправили ситуацию.

«Региональным оператором были внесены корректировки в реестр и переданы в кассовый расчетный центр Пермского края. „КРЦ-Прикамье“ со своей стороны произвел сторнирование и сформировал новые „нулевые“ квитанции, подтверждающие отсутствие задолженности», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мусорного регионального оператора.