Убитый полковник центрального аппарата СК занимался делом Жанны Фриске

Погибший от ножевых ранений сотрудник СКР Владислав Капустин был причастен к расследованию дела о хищении денег, которые были собраны «Русфондом» на лечение онкобольной артистки Жанны Фриске.
«Капустин рассматривал жалобу „Русфонда“, связанную с хищением денег, пожертвованных на лечение смертельно больной певицы Жанны Фриске», — пишет «Московский комсомолец». Представители «Русфонда» обратились к следователю в 2016 году с просьбой возбудить уголовное дело о хищении 20,8 миллионов рублей. Тогда Капустин передал дело в МВД, так как оно находилось в компетенции правоохранительных органов.
На Капустина, занимавшего должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан СКР, 1 октября напал некий Сергей Григорьев. Мужчина набросился на следователя с ножом у проходной в Техническом переулке, сейчас мужчина находится под следствием, передают «Дни.ру».
Убийца Капустина обращался в следственный комитет с жалобой. Когда его попросили обратиться в другую инстанцию, он убил первого встретившегося ему сотрудника СКР, сообщает «