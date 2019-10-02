01 октября 2019

Убитый полковник центрального аппарата СК занимался делом Жанны Фриске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АРХИВ. Жанна Фриске. 2010, фриске жанна
Сотрудник СКР, убитый 1 октября, принимал обращение фонда, собиравшего деньги Жанне ФрискеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Погибший от ножевых ранений сотрудник СКР Владислав Капустин был причастен к расследованию дела о хищении денег, которые были собраны «Русфондом» на лечение онкобольной артистки Жанны Фриске.

«Капустин рассматривал жалобу „Русфонда“, связанную с хищением денег, пожертвованных на лечение смертельно больной певицы Жанны Фриске», — пишет «Московский комсомолец». Представители «Русфонда» обратились к следователю в 2016 году с просьбой возбудить уголовное дело о хищении 20,8 миллионов рублей. Тогда Капустин передал дело в МВД, так как оно находилось в компетенции правоохранительных органов.

На Капустина, занимавшего должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан СКР, 1 октября напал некий Сергей Григорьев. Мужчина набросился на следователя с ножом у проходной в Техническом переулке, сейчас мужчина находится под следствием, передают «Дни.ру».

Убийца Капустина обращался в следственный комитет с жалобой. Когда его попросили обратиться в другую инстанцию, он убил первого встретившегося ему сотрудника СКР, сообщает «Царьград».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...