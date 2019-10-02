Курганцы ждут автобус по 40 минут, чтобы уехать домой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Курганцы жалуются на работу общественного транспорта. Многим приходится заказывать такси, чтобы поздним вечером уехать из центра города в микрорайоны Рябково и Заозерный. Свое возмущение горожане выразили в паблике «Типичный Курган» «ВКонтакте».

«Предлагаю собрать подписи за увеличение времени работы маршрутных автобусов и ПАЗиков. Видимо, людям придётся учиться ходить пешком туда, куда они всегда доезжали, или тратить деньги на такси. Кто за то, чтобы автобусы были до 23:30—00.00 хотя бы? Пишем!» — обратился к подписчикам группы анонимный пользователь.

За час пост набрал более 100 комментариев. «Из Заозерного после 19:00 уже не доедешь до города, ждешь по 40 минут автобус, и приходится с пересадками ехать», — написала Оленька Мухина. «Многие магазины [работают] до 10 вечера, и никто не думает, как возвращаться домой тем, кто в них трудится. На заводах есть вторая смена, ее никто не отменял. На такси каждый день после работы? Я вас умаляю, у нас не те зарплаты!» — уверена Елена Первухина. Также горожане отметили нехватку водителей — автобусы пестрят объявлениями о приеме на работу. А кое-кто для решения проблемы предложил поднять стоимость проезда до 40 рублей.

В ответ на бурное обсуждение транспортной проблемы в сети руководитель пресс-службы городской администрации Елена Бессонова отметила, что в Кургане есть перевозчик, который работает до 23.00. «Автобусы перевозчика, который работает в направлении Рябково и Заозерного, возят до 23:00. Конечно, увеличивается маршрут движения, но у пассажиров есть возможность добраться до дома», — заявила Бессонова.