Югорчанка осталась без денег и с арестованной квартирой из-за тезки

Судебные приставы, несмотря на решения суда, продолжают попытки взыскать долги не с того человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Педагог из Нижневартовска (ХМАО) Елена Борисова вынуждена оплачивать кредиты, взятые ее полной тезкой из Московской области. К тому же, квартиру югорчанки арестовали судебные приставы, а из зарплаты бюджетника уже вычли часть долга. Об этом женщина рассказала «URA.RU».

«В Московской области моя полная тезка Елена Анатольевна Борисова набрала кредитов в банках, а судебные приставы, не разобравшись, завели производство на меня. У нас совпадает все: имя, фамилия, отчество и дата рождения», — рассказывает женщина.

По словам Борисовой, впервые она узнала о долге своей тезки несколько лет назад, когда начались звонки из банков. Представителям кредитных учреждений югорчанка объясняла, что это ошибка. Там просили написать заявление и обещали уладить проблему, но вскоре звонки начинались снова. «Зимой я узнала, что наложен арест на мою квартиру. Пришлось обращаться к юристу. Пока разбирались — арестовали и мой зарплатный счет, откуда уже сняли 4 тысячи рублей», — рассказывает женщина.

Нижневартовский суд, в котором рассматривалась жалоба Борисовой на действия судебных приставов, встал на сторону вартовчанки и арест с квартиры был снят, но только по одному из производств. Как рассказала женщина, всего ее тезка должна около 600 тысяч рублей. По словам ее адвоката, приставы Московской области не идут на контакт и не отвечают на письма. В Нижневартовской службе судебных приставов журналисту агентства ответили, что о проблеме они слышали, но ничем помочь не могут.