Что известно о пожаре в Сургуте, который унес жизни семи человек

В сгоревшем доме под Сургутом погибли семь человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь на 5 ноября в садовом обществе «Прибрежный-1» под Сургутом сгорел двухэтажный дачный дом. В огне погибло семь человек. Агентство URA.RU восстановило последовательность событий.

Как начался пожар

В 03:24 поступило сообщение о возгорании. Спустя несколько минут на место прибыли пожарные.

Здание площадью 72 квадратных метра было полностью охвачено пламенем. Обрушились кровля и межчердачное перекрытие.

К тушению были привлечены 42 пожарных и 13 единиц техники. Огонь потушили в 05:16.

Погибшие и пострадавшие

При пожаре погибли семь человек, в том числе четверо детей. Обнаружить тела удалось во время разборки конструкций.

Трое мужчин спаслись. Двое молодых людей выбрались из горящего дома самостоятельно — им оказана помощь. Еще один пострадавший с ожогами доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Почему произошел пожар

Причины и обстоятельства трагедии выясняют дознаватели МЧС и следователи СК по Югре. По данному факту завели уголовное дело. Эксперты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. По данному факту завели уголовное дело.

Прокуратура Сургута начала проверку после пожара. Исполняющий обязанности прокурора Альберт Зиганьшин лично приезжал на место трагедии, чтобы координировать работу всех служб.

Проверяющие выяснят, соблюдались ли правила пожарной безопасности, почему произошел пожар и кто может быть в этом виноват. Если найдут нарушения, виновных привлекут к ответственности.