Среди погибших на пожаре в Сургуте были дети, прокуратура начала проверку

Прокуратура ХМАО начала проверку по факут пожара в Сургуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства, в числе семи погибших были дети.

«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Сургуте, в результате которого погибли люди. 5 ноября 2025 года на территории СОТ „Прибрежный 1“ г. Сургута в двухэтажном дачном доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам лицам). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — указано в публикации.