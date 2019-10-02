В Башкирии охотник вместо зверя подстрелил священника

В Башкирии охотник выстрелил в священника из Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Священник находился в кустах, когда шедший мимо местный пенсионер с ружьем услышал там шум и выстрелил, приняв человека за крупного зверя», — приводит слова источника «Интерфакс». Мужчина получил ранение в ногу, его доставили в больницу. Почему священнослужитель находился в лесу — неизвестно.
У охотника было разрешение на оружие. Свою вину пенсионер признал. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего, после экспертизы будет принято процессуальное решение.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале 53-летний мужчина из-за невнимательности и несоблюдения правил обращения с оружием выстрелил в своего зятя. Мужчина скончался на месте от полученных травм.