Директор Заворотнюк не исключил, что артистка вернется к концертной деятельности

Анастасия Заворотнюк может вернуться к концертной деятельности в будущем. Об этом «URA.RU» сообщил концертный директор артистки Станислав Христов.
В разговоре с «URA.RU» Христов не исключил, что Заворотнюк вернется к концертной деятельности, а также что артистка сама скоро расскажет о своем состоянии. «Конечно», — ответил он на вопрос корреспондента о том, есть ли шанс, что артистка вернется к работе.
Накануне Христов заявлял, что Заворотнюк даст интервью одному из российских телеканалов и сама расскажет о самочувствии. В сентябре стало известно, что у артистки неоперабельная опухоль мозга, напоминает «Национальная служба новостей».
Рак головного мозга у Заворотнюк обнаружили около года назад. Сначала она проходила лечение в зарубежных клиниках. Сейчас артистка находится в частной московской клинике, а её состояние врачи оценивают как тяжелое. Недавно гример Заворотнюк рассказала, что проблемы со здоровьем у актрисы начались давно.