Директор Заворотнюк не исключил, что артистка вернется к концертной деятельности

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
В будущем Анастасия Заворотнюк может вернуться к работеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк может вернуться к концертной деятельности в будущем. Об этом «URA.RU» сообщил концертный директор артистки Станислав Христов.

В разговоре с «URA.RU» Христов не исключил, что Заворотнюк вернется к концертной деятельности, а также что артистка сама скоро расскажет о своем состоянии. «Конечно», — ответил он на вопрос корреспондента о том, есть ли шанс, что артистка вернется к работе.

Накануне Христов заявлял, что Заворотнюк даст интервью одному из российских телеканалов и сама расскажет о самочувствии. В сентябре стало известно, что у артистки неоперабельная опухоль мозга, напоминает «Национальная служба новостей».

Рак головного мозга у Заворотнюк обнаружили около года назад. Сначала она проходила лечение в зарубежных клиниках. Сейчас артистка находится в частной московской клинике, а её состояние врачи оценивают как тяжелое. Недавно гример Заворотнюк рассказала, что проблемы со здоровьем у актрисы начались давно.

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