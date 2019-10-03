Врач назвала самые вредные виды мяса

Людям следует более настороженно относиться с мясу в вакуумной паковке, а также мясу гуся, утки и баранины. Об этом журналистам рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина.
«Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые „элитные“ сорта — „мраморное“ мясо импортного производства, и так далее», — приводит «Вечерняя Москва» слова Ваулиной. По словам специалиста, такие продукты имеют большой срок годности, а значит содержат в своем составе много консервантов.
Кроме того, диетолог обратила внимание людей на тяжелое для человеческого организма мясо, каким является гусь, утка, баранина и свинина. Также врач советует воздерживаться от употребления копченых продуктов, так как нередко для упрощения процесса приготовления производители используют химические вкусовые добавки. «Опасность от такой продукции для здоровья потребителя еще выше», — подытожила собеседница.