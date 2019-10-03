02 октября 2019

Найдено объяснение, как соведущая Соловьева устроилась на канал РПЦ

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Анна Шафран могла устроиться на телеканал «Спас», благодаря протекции пресс-секретаря патриархаФото: страница А. Шафран в Twitter

Соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран могла устроить на работу на подконтрольный РПЦ телеканал «Спас», благодаря протекции пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.

«Владимир Легойда недавно пришел в Telegram, завел там свой канал и, насколько можно судить, начал активно там пиариться и работать в том числе с «сеткой» Соловьева. Этим и может быть объяснено попадание Анны Шафран на телеканал «Спас», — отметил Кашин в ходе стрима на своем youtube-канале.

Ранее Шафран дебютировала с собственной информационно-аналитической программой на подконтрольном РПЦ телеканале «Спас». Журналистка в ходе первого выпуска своего шоу активно пыталась копировать «фирменную» манеру ведущего канала «Россия 1» Дмитрия Киселева, активно жестикулируя и используя разные интонации голоса в рассказе о событиях недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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