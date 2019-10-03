Найдено объяснение, как соведущая Соловьева устроилась на канал РПЦ

Соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран могла устроить на работу на подконтрольный РПЦ телеканал «Спас», благодаря протекции пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.
«Владимир Легойда недавно пришел в Telegram, завел там свой канал и, насколько можно судить, начал активно там пиариться и работать в том числе с «сеткой» Соловьева. Этим и может быть объяснено попадание Анны Шафран на телеканал «Спас», — отметил Кашин в ходе стрима на своем youtube-канале.
Ранее