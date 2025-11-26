Самым дешевым способом оплаты останется биометрия - 71 рубль Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Со 2 января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в столичном департаменте транспорта. Нововведения затронут как единоразовые поездки, так и проездные билеты. О том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте — в материале URA.RU.

Почему изменится стоимость проезда

Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. Как отметили в департаменте, с 2011 года индексация остается ниже инфляции. Подчеркивается, что уже пятый год подряд самым выгодным способом оплаты проезда остается биометрия.

"Москва прочно удерживает лидерство среди мегаполисов мира по темпам обновления поездов метро. Доля новых составов в Московском метрополитене достигла 80%. Планы по обновлению подвижного состава выполнены в полном объеме", — сообщили в дептрансе.

Сколько будет стоить проезд

Биометрия — 71 рубль (с 1 июня проезд стоит 67 рублей);

Банковская карта — 83 рубля (74 рубля);

Одноразовая поездка по билетам "Единый" — 90 рублей (80 рублей);

"Единый" безлимит на 30 дней (центральная) — 3460 рублей (3160 рублей);

"Единый" безлимит на 90 дней — 8450 рублей (7650 рублей);

Автобус-трамвай на 30 дней — 2250 рублей (2000 рублей);

Автобус-трамвай на 90 дней — 5950 рублей (5300 рублей).

Что останется неизменным

Стоимость «Единых» проездных на 30 и 90 дней для обучающихся зона «Пригород» не изменится — он будет стоить 1390 рублей и 3960 соответственно. По этим билетам школьники и студенты могут пользоваться всеми видами транспорта. В том числе смежными автобусными маршрутами между столицей и областью.